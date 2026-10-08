Câmera de segurança flagra ônibus desgovernado que rodou cinco quadras no interior do PR







Uma câmera de segurança registrou o momento impressionante em que um ônibus desgovernado, transportando 15 trabalhadores, bateu na traseira de um carro e percorreu cerca de cinco quadras sem controle no centro de Coronel Vivida (PR). O acidente, capturado em vídeo por volta das 7h24 desta quinta-feira (8), assustou quem passava pelo local, mas terminou sem nenhum ferido. Assista no início da matéria.

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O coletivo seguia viagem com destino a Francisco Beltrão quando o motorista relatou ter enfrentado uma falha nos freios durante um trecho de descida. Nas imagens, é possível observar o exato momento em que o ônibus não consegue parar e atinge o automóvel à frente. Com a força do impacto, o carro, cujo condutor também estava a caminho do trabalho, foi lançado adiante e por muito pouco não colidiu contra um poste. Apesar da batida violenta que sofreu pelo ônibus, o motorista do veículo de passeio escapou ileso.





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Ônibus chegou a atingir um carro - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança Ônibus chegou a atingir um carro - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

A gravação ainda evidencia que o perigo não acabou na primeira batida. O ônibus continuou descendo a via por mais de 500 metros, passando em alta velocidade por diversos cruzamentos e semáforos da região central. A situação só foi normalizada algumas quadras depois, quando o condutor do coletivo conseguiu finalmente parar o veículo em segurança, evitando novas colisões. Todos os passageiros, funcionários de uma mesma empresa, saíram ilesos do susto, enquanto as circunstâncias exatas da falha mecânica aguardam confirmação oficial.