Câmera de segurança flagra momento em que comerciante é baleado; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima estava dentro do estabelecimento conversando com um funcionário

Câmeras de segurança flagram o momento em que um comerciante é baleado por um homem dentro de uma garagem de carros na Rua Cuiabá, região central de Londrina, no fim da tarde desta terça-feira (24). A vítima estava dentro do estabelecimento conversando com um funcionário enquanto come um espetinho, quando o suspeito entra no local e tenta roubar um celular.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Professor aposentado morre atropelado por caminhão na PR-496

Nas imagens é possível ver o comerciante tentando impedir o roubo. Neste momento, o criminoso saca a arma, dispara contra a vítima e corre levando o celular.

continua após publicidade .

Helicóptero do BPMOA, viaturas da Companhia de Choque e outras viaturas da Polícia Militar foram até o local para realizar as buscas pelo criminoso. A vítima foi atendida pela equipe do Siate e médico do Samu. Ainda não foi divulgada a informação sobre os ferimentos.

Segundo a PM, o indivíduo foi abordado, o celular recuperado e arma de fogo apreendida. A equipe encaminhou o indivíduo para a Delegacia para as providências cabíveis.

Veja o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

Com informações: Tarobá News

Siga o TNOnline no Google News