Câmera de segurança flagra acidente que matou motociclista no PR

Um acidente fatal foi registrado na noite desta terça-feira (12), em Campo Mourão, Paraná. Uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel resultou na morte de um rapaz, de 25 anos. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Jorge Walter com a Rua Mato Grosso.

A vítima, identificada como Eduardo Isidoro de Araújo, morreu no local. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a batida acontece.

Nas imagens, é possível ver Eduardo conduzindo sua motocicleta pela avenida, quando, de repente, um carro cruza sua dianteira. O motociclista não conseguiu frear a tempo e bateu na lateral do veículo. Com o impacto da colisão, o motociclista foi arremessado contra uma árvore e um poste que ficam no canteiro central da via.

A motorista do automóvel ficou no local até a chegada da Polícia Militar (PM). Ela não sofreu ferimento algum. Já Eduardo teve múltiplas fraturas.



A PM encontrou um revólver e um tablete de droga no local do acidente. A princípio, os objetos seriam do rapaz.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo.

