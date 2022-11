Câmera de segurança flagra acidente que matou casal na PR-444

Da Redação

As vítimas fatais ocupavam uma motocicleta

Uma câmera de segurança registrou o gravíssimo acidente registrado na manhã desta terça-feira (29), na PR-444, no município de Mandaguari, no norte do Paraná. Duas pessoas morreram. O acidente envolveu um carro e uma moto e ocorreu próximo a uma estrada rural.

Os ocupantes da motocicleta foram atingidos por uma caminhonete VW/Amarok e arrastados por aproximadamente 100 metros. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

As vítimas fatais foram identificadas como David do Nascimento de Melo, de 55 anos, e Matilde do Espírito Santo, de 52. Eles eram moradores de Mandaguari.



De acordo com socorristas que atenderam a ocorrência, uma das vítimas teve morte instantânea e a outra ficou em situação crítica. Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram realizando o atendimento. O serviço aéreo do SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima em estado crítico entrou em parada cardiorrespiratória e mesmo depois de tentativas, os profissionais não conseguiram reanima-la.

O motorista da caminhonete não ficou ferido.

fonte: Mandaguari Web TV O acidente envolvendo uma carro e uma moto ocorreu próximo a uma estrada rural

