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Câmera de segurança flagra acidente entre ônibus e caminhão na BR-369 em Londrina

Polícia Rodoviária Federal apura as causas da colisão em cruzamento com semáforo

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 09:47:53 Editado em 03.08.2026, 09:50:18
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Uma colisão entre um caminhão e um ônibus deixou um motorista ferido e o trânsito parcialmente interditado na Avenida Brasília, trecho urbano da BR-369, na zona norte de Londrina. O acidente aconteceu no cruzamento com a Rua Vicente Feijó, no sentido de Londrina a Ibiporã, e mobilizou equipes de socorro e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O condutor do caminhão recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado a um hospital da cidade.

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-LEIA MAIS: Acidente entre dois carros deixa um morto e cinco feridos na PR-444 em Mandaguari

Imagens de uma câmera de segurança instalada na região registraram a da batida. Pelo vídeo, é possível observar que o ônibus seguia pela Rua Vicente Feijó, enquanto o caminhão trafegava pela avenida. O motorista do transporte coletivo havia acabado de sair da garagem da empresa quando ocorreu o impacto no cruzamento, que é controlado por semáforo. A PRF está apurando as causas exatas do acidente.

Durante o atendimento à ocorrência, as autoridades rodoviárias submeteram o motorista do ônibus ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Além da lentidão gerada pela interdição parcial da via, o impacto danificou o caminhão, que acabou derramando óleo no asfalto. Para garantir a segurança dos demais motoristas e evitar novos acidentes no trecho, foi necessário espalhar pó de serra sobre a pista.

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Câmera de segurança flagra acidente entre ônibus e caminhão na BR-369 em Londrina
AutorCâmera flagrou acidente em Londrina - Foto: Reprodução
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