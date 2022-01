Da Redação

Câmera de pet shop flagra funcionário dançando com cachorro

Uma câmera de segurança interna de um pet shop em Paranavaí, no noroeste do Paraná, flagrou imagens que viralizaram nos últimos dias nas redes sociais. O funcionário do local, João Victor de Oliveira Andrade, foi filmado pelas câmeras dançando com uma cachorra da raça Yorkshire durante o expediente.

A cena foi registrada no dia 5 de janeiro e publicada nas redes sociais pela dona do pet shop, Priscila Ostaque Soares da Silva de Oliveira. Nas imagens é possível ver que o rapaz se diverte com a cachorrinha, de nome Mel.

Assista:

