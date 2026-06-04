Câmera de monitoramento flagra novos supostos OVNIs no litoral do PR; assista







Supostos novos objetos voadores não identificados foram avistados realizando movimentos atípicos sobre o mar em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, durante a madrugada do último domingo (31). O registro foi feito por volta da 1h10 por um morador local, que acompanhava uma câmera de monitoramento público voltada para o calçadão do Balneário Ipanema. As imagens captadas mostram pontos luminosos que, segundo o relato, desciam em direção à água e retornavam para as nuvens, dando a impressão de submergir e emergir repetidas vezes.

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De acordo com Willyan Adriano, autor da gravação, ele e a esposa acompanhavam a transmissão ao vivo do equipamento, pertencente a uma corretora de imóveis da região, quando notaram a anomalia. Pelo menos seis focos de luz puderam ser contabilizados. Em determinado trecho do vídeo, é possível observar um dos objetos subindo, permanecendo estático por alguns instantes e, em seguida, se afastando. O morador, que reside a cerca de 600 metros da praia, afirmou que não se deslocou até a orla para averiguar a situação presencialmente pelo fato de seus filhos estarem dormindo no momento do ocorrido, mas ressaltou que passará a observar o céu com mais atenção após a experiência inédita.





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Foto: reprodução Foto: reprodução

Após a repercussão das imagens, Willyan solicitou que o vídeo fosse compartilhado sem o áudio original. A decisão ocorreu em resposta a críticas e insultos que ele passou a receber nas redes sociais, motivados pelas reações de surpresa e pelas risadas registradas durante o flagrante familiar.

O episódio no litoral soma-se a outro caso recente de grande visibilidade envolvendo supostos OVNIs no Paraná. Dias antes, o influenciador digital Mayk Leão, conhecido por produzir conteúdos voltados ao resgate de animais, relatou o avistamento de luzes no céu que descreveu como inexplicáveis, enquanto estava em um sítio na área rural de Campo Largo. O relato impulsionou sua presença nas plataformas digitais, fazendo com que seu perfil ultrapassasse a marca de 1,7 milhão de seguidores após a viralização do material.

Em termos técnicos e científicos, a classificação de um fenômeno como Objeto Voador Não Identificado (OVNI) refere-se estritamente a elementos visuais no espaço aéreo cuja natureza não pode ser reconhecida de imediato pelo observador, independentemente de qual seja a sua origem real.

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