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Câmera de celular grava três filhotes de onça caminhando às margens de rodovia no PR

Gravação foi feita nesta semana por um condutor que trafegava pela rodovia PR-489, próximo ao município de Xambrê

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 17:47:22 Editado em 11.06.2026, 19:55:55
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Reprodução



Três filhotes de onça foram flagrados caminhando às margens da rodovia PR-489, próximo ao município de Xambrê, no noroeste do Paraná, nesta semana. As imagens, registradas pela câmera de um motorista que passava pelo local, mostram os animais circulando perto da pista. Em determinado momento, um dos filhotes chega a invadir a rodovia e retorna para a vegetação apenas após o condutor acionar a buzina. Assista ao vídeo acima.

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Após o Instituto Água e Terra (IAT) de Umuarama tomar conhecimento da situação, uma equipe técnica foi enviada ao local para verificar as condições dos animais. Quando os especialistas chegaram ao trecho indicado pelas imagens, os filhotes já não estavam mais nas imediações da rodovia.


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Câmera de celular grava três filhotes de onça caminhando às margens de rodovia no PR
AutorFlagra ocorreu nesta semana - Foto: Reprodução

Segundo o IAT, a aparição das onças nesta região não é incomum, já que a área é cercada por mata nativa, oferecendo um ambiente adequado para a espécie. Além disso, havia uma grande possibilidade de a mãe dos filhotes estar observando toda a movimentação à distância, um comportamento de proteção natural e instintivo.

Aproveitando a repercussão do vídeo, as autoridades emitiram um alerta reforçando as orientações para os motoristas que trafegam por áreas próximas a reservas florestais. A recomendação oficial é que, ao avistar filhotes de onça ou qualquer outro animal silvestre, as pessoas jamais devem se aproximar, tentar tocar ou capturá-los, sob o risco de provocar um ataque defensivo da mãe. O procedimento correto é manter uma distância segura e acionar imediatamente os órgãos competentes, como o próprio IAT, a Polícia Militar Ambiental ou o Corpo de Bombeiros.

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animais silvestres Conservação Ambiental onças proteção da fauna rodovias brasileiras Segurança no Trânsito
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