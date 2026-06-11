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Câmera de carreta flagra acidente que matou casal no noroeste do Paraná; veja

Veículo de Wilson Farias, de 45 anos, e Sirlei Pinto Silva, de 40, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente contra carreta em Cianorte

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 17:01:58 Editado em 11.06.2026, 17:48:46
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Reprodução/Câmera


Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou um casal morto e três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (10), no distrito de São Lourenço, em Cianorte, região noroeste do Paraná. A batida frontal ocorreu por volta das 13h50 e foi registrada por uma câmera acoplada ao veículo de carga. Assista ao vídeo no início da matéria.

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O motorista do automóvel e a esposa não resistiram ao impacto e morreram ainda no local. Eles foram identificados pela Polícia Civil como Wilson Farias, de 45 anos, e Sirlei Pinto Silva, de 40. Além do casal, estavam no veículo duas filhas deles, de 16 e 20 anos, e um jovem de 25 anos. Os três sobreviventes foram prontamente socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Cianorte.


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Câmera de carreta flagra acidente que matou casal no noroeste do Paraná; veja
AutorAcidente ocorreu no distrito de São Lourenço, em Cianorte - Foto: PM-PR/Polícia Civil (PC-PR)

As imagens gravadas pela carreta mostram que chovia no momento do acidente, deixando a pista molhada. O vídeo capta o instante exato em que o carro conclui uma curva, perde o controle da direção, invade a faixa contrária e colide violentamente contra a carreta. O motorista da carreta saiu ileso do episódio.

Após o resgate, a área foi isolada e passou por perícia para a coleta de evidências. De acordo com as apurações iniciais dos policiais, a família residia no município de Tuneiras do Oeste, localizado a aproximadamente 45 quilômetros do ponto da batida. A Polícia Civil instaurou um inquérito para aprofundar as investigações e determinar as causas definitivas do acidente.

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acidente de transito carro e carreta chuva e pista molhada Cianorte polícia civil vítimas fatais
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