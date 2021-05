Câmera da BR-376 flagra caminhão tombando em acidente; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Uma câmera de monitoramento, instalada na BR-376, em Sarandi, registrou um caminhão tombando na manhã desta sexta-feira (14).

Na imagem, é possível ver que um dos veículos tenta mudar de pista e acaba fechando o caminhão, que tomba logo em seguida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas que estavam no caminhão sofreram ferimentos leves e foram socorridas. O caso está sendo apurado pela PRF que está elaborando o boletim de ocorrência. Não há informações se as duas vítimas receberam alta do hospital.

Com informações do GMC.