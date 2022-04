Da Redação

Câmera capta áudio de briga de trânsito que resultou em morte

Uma câmera de monitoramento captou o áudio da briga de trânsito que resultou na morte de Ailson Augusto de Ortiz, de 21 anos. É possível ouvir duas pessoas discutindo no vídeo e, na sequência, o barulho de tiros. Veja:

Crime

Um jovem, de 21 anos, identificado como Ailson Augusto Ortiz, morreu após se envolver em uma suposta briga de trânsito, na manhã desta quinta-feira (24), em Cascavel, Paraná. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o motociclista teria se desentendido com um homem, ainda não identificado.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação. Nas imagens, é possível ver o momento em que o condutor desce do carro e começa a gritar com alguém. Na sequência, o motociclista surge e briga com o motorista.

Atenção! Imagens fortes

No vídeo, é possível notar que um dos envolvidos desfere um golpe no rosto do outro. Após isso, o motorista saca uma arma de fogo e efetua disparos contra Ailson.

O motorista fugiu do local. De acordo com a polícia, outras pessoas estavam dentro do carro.

A polícia informou que o atirador deve se apresentar nesta sexta-feira (25). O caso está sendo investigado.