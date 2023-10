Câmara de Vereadores aprova contas do prefeito de Cambira

Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Cambira, no Vale do Ivaí, aprovou em sessão ordinária desta segunda-feira (30), a prestação de contas do prefeito Emerson Toledo Pires (MDB), relativas ao exercício financeiro de 2020. Vereadores acataram parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que recomendou a aprovação das contas sem ressalvas.



O prefeito Emerson Toledo manifestou-se satisfeito com o parecer do Tribunal de Contas e também com a posição do Legislativo Municipal. “Ao encerrar o mandato anterior (em 2020), mantivemos durante o período o empenho, a responsabilidade e o comprometimento de realizar uma gestão voltada a garantir uma administração eficiente e alinhada com as demandas da comunidade. E, juntamente com apoio do Legislativo Municipal, conseguimos cumprir com todas as obrigações exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado, respeitando integralmente a Lei de Responsabilidade Fiscal”, destaca o prefeito.

“Agradeço imensamente o empenho e a dedicação de cada vereador na análise das contas. Reforço meu compromisso de continuar trabalhando em conjunto e de forma dedicada, buscando sempre o melhor para o desenvolvimento do nosso município e o bem-estar dos nossos cambirenses”, finaliza Toledo, que está cumprindo seu segundo mandato consecutivo de prefeito do município.

