Câmara de Mandaguari faz sessão especial à comunidade surda; confira

Uma sessão dirigida e pensada para a comunidade surda. Foi assim a sessão desta segunda-feira (25) da Câmara de Mandaguari. Os vereadores apresentaram requerimentos e demandas e um professor surdo usou a Tribuna para tratar do setembro azul, mês de visibilidade da comunidade surda.

O presidente do legislativo, Alécio Bento da Silva Filho (PSD), lembrou do pioneirismo da Câmara na defesa dos direitos da comunidade surda. “Em fevereiro de 2021, logo no começo do meu novo mandato, apresentei o Projeto de Lei nº 001/2021 que instituiu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a tradução simultânea dos trabalhos parlamentares nas sessões da Câmara Municipal de Mandaguari”, ressaltou o vereador.

Alécio também salientou que além do trabalho em prol da comunidade surda, o legislativo adotou diversas ações para melhorar a acessibilidade e a transparência. “Criamos um novo portal para a Câmara, de perfil mais moderno e dinâmico, que incorporou ferramentas como uma ferramenta que possibilita ouvir as notícias, e ainda realizar a interpretação em Libras em todos os vídeos institucionais. Sem contar o curso de Libras para servidores e vereadores atenderem melhor a comunidade surda e obras no prédio do legislativo”, completou o presidente.

“Esse é o trabalho do vereador: fazer a inclusão social da comunidade surda para que ela possa participar da comunidade mandaguariense. Fico feliz em ter feito esse projeto e ter feito essa pequena contribuição à comunidade”, disse o presidente.

