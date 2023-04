Câmara de Mandaguari aprova uso de canabidiol para fins medicinais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O projeto foi aprovado na segunda-feira (17)

A Câmara de Vereadores de Mandaguari aprovou na sessão desta segunda (17) o acesso a medicamentos à base de Canabidiol (CBD) e Tetrahidrocanabidiol (THC) para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde. Associação de Familiares de Autistas de Mandaguari (AFAM) defendeu a medida como um divisor de águas. Na mesma sessão os vereadores aprovaram projeto de lei que cria a Semana Municipal dos Produtos Caseiros e ainda realizaram Moção de Aplauso aos motoristas da área da educação.

continua após publicidade .

O Projeto de Lei nº 012/2023, de autoria do Edil Sidney da Silva – Chiquinho (PSD), dispõe sobre o acesso a medicamentos à base de Canabidiol (CBD) e Tetrahidrocanabidiol (THC) para tratamento de doenças, síndromes e transtornos de saúde.

Segundo Chiquinho, a lei representa um importante avanço na legislação para diminuir a burocracia e beneficiar milhares de pessoas que sofrem de epilepsia, esclerose múltipla e fibromialgia, dentre outras doenças, a realizarem seus tratamentos e melhorarem sua qualidade de vida.

continua após publicidade .

“Os extratos de Cannabis ricos em CBD possuem elevada segurança farmacológica, não causam vício ou dependência, tampouco alucinações ou efeitos psicoativos, podendo ser utilizados de forma associada a extratos ricos em THC, conferindo maior segurança desses extratos com potencial psicoativo”, defendeu Chiquinho.

- LEIA MAIS: Cannabis medicinal: conheça a histórias de quem luta para ter o remédio

Para o presidente da Casa, aqueles que acham que os vereadores quando fazem um projeto de lei estão preocupados apenas em fazer política a procura de votos, está muito enganado. “O vereador eleito tem mais que obrigação de vir a esta Casa e fazer bons projetos, justamente para o bem da cidade em benefício da população”, acrescentou.

continua após publicidade .

MOÇÃO DE APLAUSO

Foi aprovada pelos vereadores a Moção de Aplauso nº 004/2023, de autoria dos vereadores Claudete Velasco, Danilo Sabino, Luiz Carlos Garcia e Marcio Cledson, propõe moção de aplausos a todos os servidores públicos que possuem o cargo de motorista e motoristas terceirizados na área da educação em Mandaguari.

Segundo o vereador Márcio, ser motorista de transporte escolar é um trabalho desafiador. “Se não fosse por pessoas como vocês, motoristas, as possibilidades de locomoção de muitos deles seriam extremamente limitadas”, afirmou Márcio. Para os vereadores que assinaram a Moção, os motoristas são os que fazem a ponte entre as crianças e a educação.

Claudete ressaltou que os motoristas não enfrentam uma tarefa fácil no dia a dia. “Cada um de vocês é especial na função que exercem. Um trabalho de grande importância”, ponderou.

continua após publicidade .

Garcia disse que trabalhou por muitos anos com os motoristas na Prefeitura de Mandaguari. “Motorista precisa ter educação, paciência, cuidado e muito carinho. É preciso pegar as crianças pequenas e colocar no bebê conforto, temos as pessoas especiais da APAE, então eu valorizo muito vocês, respeito muito o que vocês fazem no dia a dia”, afirmou Garcia.

Danilo disse que muitas famílias confiam aos motoristas o que têm de mais precioso no mundo: os filhos. “Vocês são sem dúvida o elo entre as famílias, as casas e as escolas. Vocês levam e trazem as crianças que são o futuro do nosso país. Precisamos reconhecer, aqui nesta Casa de Leis, o esforço de vocês”, exclamou.

O presidente do legislativo mandaguariense disse que o pai dele foi um dos primeiros motoristas da Prefeitura em Mandaguari na área da educação. “Eu conheço bem o trabalho que é feito pelos motoristas, pois acompanhei meu pai diversas vezes. Muitos motoristas no exercício do trabalho, passam por dificuldades. Algumas crianças não se comportam no transporte e o motorista precisa zelar pelo bem-estar de todos. O vereador Luiz Carlos Garcia foi muito feliz em sugerir que quando for realizado novo concurso na área, que hajam condições diferenciadas porque os motoristas de pessoas porque realizam um trabalho muito valioso”, recomendou.

Sebastião salientou que Mandaguari tem muitas ruas estreitas e apertadas, o que torna o ofício de dirigir uma atividade complexa. “Que vocês tenham paciência e tranquilidade com os problemas nas nossas ruas, com a sinalização falha, com as crianças e adolescentes, porque o trabalho de vocês é muito relevante”, disse.

Fonte: Câmara Municipal de Mandaguari.

Siga o TNOnline no Google News