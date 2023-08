Caloura de 70 anos incentiva gerações a ingressarem na Unespar

Maria Alves dos Santos, 70 anos, de Campo Mourão, cursa Pedagogia na Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ela passou pelo Programa Unespar 60+, que desenvolve atividades para moradores nessa faixa etária, no campus da cidade, e decidiu voltar para o banco escolar. Agora, ela incentiva outras pessoas a se inscreverem no processo seletivo, que está com as inscrições abertas.

A caloura começou a frequentar as aulas em maio desse ano e não hesita em dizer que se sente muito bem. Segundo ela, ainda há uma certa dificuldade técnica, “não sei se pela idade ou pela própria tecnologia avançada”, mas que não atrapalha o dia a dia.

"Estou me sentindo bem mais jovem, quero me aprimorar e me atualizar e, no futuro, estar mais integrada à sociedade”, afirma. Ela ainda ressalta que foi muito bem recebida e que se sentiu como se fosse jovem, com a mesma idade dos demais estudantes da sala.

O plano original era Ciências Contábeis, mas ela escolheu Pedagogia na reta final, que era um sonho que guardava há um tempo. Quando jovem, Maria cursou o básico de Administração e Magistério, mas nunca exerceu a profissão.

Para o futuro Maria planeja, depois de formada, trabalhar no mercado formal, desenvolver projetos e ajudar outros alunos e idosos a se conscientizarem para frequentarem uma faculdade. “Quando a pessoa tem um sonho, deve correr atrás, não importa a idade”, reflete.

A família sempre a apoiou nessa decisão. O filho mais velho ficou “maravilhado” com a opção dela e a filha, que a motivou em todos os momentos, ajudou a envolver sobrinhos, sobrinhas e a neta nessa corrente.

“Eu queria ter me preparado para o vestibular. Não tinha feito cursinho, não tinha estudado, nem nada. Quando fiquei sabendo que ia ter prova do vestibular, até li alguma coisa tentando me preparar, mas não tive tempo, fui com a cara e coragem mesmo, e deu certo”, arremata.

VESTIBULAR ABERTO – A Unespar está com inscrições abertas, até 30 de agosto, para o Vestibular 2024. São ofertadas mais de 23 mil vagas para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória, para ingresso no ano que vem. As inscrições acontecem de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e com o pagamento da taxa no valor de R$ 50. A prova será aplicada no dia 8 de outubro, de forma presencial. A novidade para este ano são as vagas para os três cursos tecnólogos de Loanda.

