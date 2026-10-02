Caixas com restos de dois cães mobilizam equipes após suspeita de corpo em Londrina (PR)

Recipientes foram encontrados às margens da rodovia com forte odor e identificação de “Crematório”; perícia descartou possibilidade de restos humanos

Duas caixas de isopor abandonadas às margens da PR-445 mobilizaram equipes da Polícia Militar, Defesa Civil e Perícia Criminal na manhã desta sexta-feira (2), em Londrina, no Norte do Paraná. O forte odor e o estado avançado de decomposição do material encontrado nos recipientes levantaram inicialmente a suspeita de que pudesse se tratar de restos mortais humanos.

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As caixas foram localizadas no km 87 da rodovia, pouco depois da entrada do Jardim Ana Rosa. Uma equipe da CCR que passava pelo trecho percebeu os recipientes no acostamento e parou para verificar o conteúdo.

Dentro das caixas havia dois pacotes com material em decomposição. Os recipientes também tinham papéis afixados com a palavra “Crematório”, o que aumentou a suspeita sobre o que havia sido deixado no local.

Diante da situação, uma equipe do Posto Policial Rodoviário (PPRv) de Londrina foi acionada para verificar a ocorrência. A possibilidade de se tratar de restos humanos fez com que a perícia fosse chamada para identificar o material.

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Durante o atendimento, uma das faixas da PR-445 precisou ser temporariamente interditada para garantir a segurança das equipes e dos motoristas que trafegavam pela rodovia.

Após a análise pericial, foi confirmado que o material encontrado nas caixas correspondia a dois cachorros. Portanto, a suspeita inicial de que os recipientes continham restos mortais humanos foi descartada.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a origem dos animais ou sobre quem teria abandonado as caixas às margens da rodovia.