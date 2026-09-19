Caixa libera saque do FGTS por calamidade para moradores de nove municípios do Paraná

Os moradores de nove municípios do Paraná que foram atingidos por tempestades recentes já podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida, liberada pela Caixa Econômica Federal a partir deste sábado (19), permite a retirada de até R$ 6.220 por trabalhador, desde que haja saldo disponível na conta. O procedimento é totalmente digital e gratuito, o que elimina a necessidade de deslocamento físico até uma agência bancária para ter acesso aos recursos.

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Para ter direito à liberação do benefício, o trabalhador deve cumprir algumas exigências, como não ter realizado outro saque pelo mesmo motivo de calamidade pública nos últimos 12 meses. O processo de solicitação deve ser feito exclusivamente pelo aplicativo oficial do FGTS, na aba de saques. Durante o requerimento, o usuário precisa enviar uma foto do documento de identidade e um comprovante de residência em seu nome. Esse documento de endereço deve ter sido emitido, no máximo, 120 dias antes da publicação do decreto municipal de emergência ou calamidade.

Após a aprovação dos documentos, o valor liberado pode ser transferido sem qualquer custo adicional para uma conta da própria Caixa ou de qualquer outra instituição financeira indicada pelo usuário. A liberação ocorre como uma forma de auxílio emergencial em casos de desastres naturais reconhecidos pela Defesa Civil, como enchentes, vendavais, inundações e chuvas de granizo que tenham causado danos às residências locais.

As cidades contempladas nesta nova fase de liberações possuem prazos finais específicos para a solicitação, que se encerram em dezembro de 2026. Os moradores de Cândido de Abreu e Renascença têm até o dia 9 para pedir o saque. Em Xambrê, o prazo máximo é 10 de dezembro. Para as populações de Manoel Ribas e Perobal, a data limite estabelecida é dia 14. Já os residentes de Arapuã, Cidade Gaúcha, Marmeleiro e Ramilândia podem realizar o procedimento pelo aplicativo até o dia 16 do mesmo mês. Além destas localidades, outras 15 cidades paranaenses já estavam com o benefício ativo devido a desastres naturais anteriores.

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Veja a lista de cidades autorizadas a partir deste sábado (19) e data para saque:

Arapuã – até 16/12/2026

Cândido de Abreu – até 09/12/2026

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Cidade Gaúcha – até 16/12/2026

Manoel Ribas – até 14/12/2026

Marmeleiro – até 16/12/2026

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Perobal – até 14/12/2026

Ramilândia – até 16/12/2026

Renascença – até 09/12/2026

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Xambrê – até 10/12/2026

Além destas, outras 15 cidades também estão com o benefício ativo no Paraná. Veja a lista de datas para saque do FGTS por calamidade para os outros municípios:

Candói – 07/10/2026

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Goioerê – 02/12/2026

Goioxim – 07/10/2026

Guaratuba – 11/11/2026

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Iporã – 30/09/2026

Marquinho (Portaria 2248) – 07/10/2026

Marquinho (Portaria 2808) – 29/11/2026

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Morretes – 25/11/2026

Pinhão – 07/12/2026

Piraí do Sul – 18/11/2026

Quedas do Iguaçu – 01/11/2026

Reserva (Portaria 2304) – 15/10/2026

Reserva (Portaria 2704) – 22/11/2026

Rio Bonito do Iguaçu – 15/10/2026

Santa Maria do Oeste – 24/11/2026

Tibagi – 08/12/2026

Turvo – 12/10/2026







