Cães que devoraram homem no PR atacam mãe com criança no colo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A mulher sofreu vários ferimentos nas pernas e braços, e precisou contar com a ajuda de moradores da região

Os cachorros que devoraram o corpo de um homem no último sábado (1º), no bairro Cidade Industrial de Curitiba, atacaram novamente. Na manhã desta terça-feira (04), pelo menos seis cães avançaram contra uma professora que segurava a filha, de dois anos, no colo.

continua após publicidade .

A mulher sofreu vários ferimentos nas pernas e braços, e precisou contar com a ajuda de moradores da região da Rua José Marcelino da Silva Junior para se afastar do ataque dos animais. Elizabeth de Barros estava junto com a vítima e afirmou que não é a primeira vez que isso acontece.

LEIA MAIS: Corpo de homem é encontrado parcialmente devorado no Paraná

continua após publicidade .

“Nós estávamos indo levar as crianças na creche. Os vizinhos pularam com pau nos cachorros. Dias atrás eles me atacaram, mas não conseguiram me pegar porque eu estava com a sombrinha, só que a Francielle hoje eles pegaram. Estamos assustados, porque sábado teve a morte e, não só eu, mas várias pessoas foram atacadas. Não tem como passar pela rua”, desabafou Barros.

Samuel Policha foi um dos vizinhos que prestaram socorro para a professora e sua filha. Ele contou que o ataque foi uma cena de completo terror. “Ela protegeu a bebê dela, e os cachorros morderam nas pernas e braços. Está toda machucada, vai ter que levar pontos em várias partes”, detalhou.

Samuel relatou, ainda, que os seis cães são de porte grande e que um dos animais teria dono, mas fica nas ruas.

Tem até um pitbull no meio. Os vizinhos dizem que o pitbull tem dono, que é de um rapaz próximo ao mato. Os outros são de moradores de rua, ali tem muitos usuários de drogas e esses cachorros ficam junto com eles. Está complicada a situação desses cachorros, alguém precisa tomar um atitude continua após publicidade . - Samuel Policha, Morador do bairro CIC

Conforme informações, os moradores da região já pediram auxílio para ONG's, Prefeitura Municipal de Curitiba e, até mesmo, para a polícia. Como não foram atendidos pelas entidades, buscaram o apoio das equipes jornalísticas, especificamente da Banda B.





continua após publicidade .

O que diz a prefeitura

Após ser procurada pelos moradores da região que estão amedrontados com a situação, a equipe da Banda B entrou em contato com a Prefeitura de Curitiba. Confira abaixo a nota:

“Desde que tomou conhecimento da situação, ainda no fim de semana, a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba encaminhou equipes ao local. Foi identificado o grupo agressivo e os três animais de grande porte provavelmente têm tutor – ou seja, não são animais de rua.

Fiscais da Rede de Proteção, acompanhados da Unidade de Vigilância de Zoonoses e da Guarda Municipal, farão a captura do grupo. Uma nova ação deve acontecer nesta quarta-feira (5).

A região tem uma série de animais semidomiciliados (que passam o dia na rua com a anuência dos seus tutores), o que é contra os princípios da guarda responsável. Além da captura, está prevista uma ação de orientação para que os animais sejam mantidos dentro das casas, em segurança. A prática pode ser denunciada via Central 156 e a multa varia de R$ 400 a R$ 2 mil“.

Siga o TNOnline no Google News