Cães mortos, desnutridos e doentes são encontrados em hotel pet no PR

O crime se configura como maus-tratos

A Polícia Civil (PC) encontrou mais de 100 animais sendo submetidos ao crime de maus-tratos em um hotel pet, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A situação foi descoberta após a corporação realizar uma fiscalização.

De acordo com as informações da PCPR, assim que uma equipe de segurança chegou ao local, se deparou com um filhote de cachorro morto. Os agentes conversaram com um funcionário, o único presente no local, que afirmou "não ter reparado" no cãozinho morto.

Ao entrarem no imóvel, a cena foi ainda pior, pois, como não havia alimento, os cães buscaram outras alternativas para saciar à fome. Uma cadela, por exemplo, devorou os próprios filhotes.



Muitos dos animais que estavam no hotel pet foram resgatados por pessoas que não tinham locais para os abrigar. Então, essas pessoas encaminhavam os bichinhos ao estabelecimento e pagavam uma mensalidade para mante-los lá, mas não sabiam que eles eram submetidos a maus-tratos.

Uma das tutoras, que estava presente e havia confiado seus cães aos cuidados do hotel, chorou ao se deparar com a situação de seus animais. "O mais triste é que a gente achou que nossos cães estavam bem cuidados, mas olha o estado! Desumano!", disse.

O local era fechado por uma cerca elétrica baixa e os pets levavam choques constantemente. Além disso, 12 animais estavam com cinomose, doença grave e altamente contagiosa.



Os animais doentes foram resgatados pela ONG SOS 4 Patas e os outros foram devolvidos aos tutores. O responsável pelo hotel, que não estava no local no momento da fiscalização, foi intimado.

Até o momento, ele não compareceu na delegacia.

Assista:





