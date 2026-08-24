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FISCALIZAÇÃO

Cães farejadores interceptam 40 kg de maconha em ônibus na PR-986

Homem e mulher foram presos em Rolândia após animais indicarem drogas no bagageiro; destino da viagem era a capital paulista

Escrito por Da Redação
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Cães farejadores interceptam 40 kg de maconha em ônibus na PR-986
Autor Drogas estavam sendo levadas por passageiros de ônibus - Foto: PRE

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) resultou na apreensão de 40,1 quilos de maconha na PR-986, em Rolândia, neste domingo (23). A droga era transportada no compartimento de bagagens de um ônibus de viagem e foi descoberta graças ao faro treinado de cães policiais. Dois passageiros foram detidos.

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O flagrante ocorreu durante a abordagem a um coletivo que fazia a linha entre Foz do Iguaçu (PR) e São Paulo (SP). Ao inspecionar o bagageiro, os cães Airon e Arius sinalizaram positivamente para duas malas pretas idênticas.

A partir da indicação dos animais, os policiais identificaram os proprietários das bagagens e confirmaram a presença dos entorpecentes:

  • A primeira mala: guardava 20,1 kg de maconha. A responsável, uma mulher de 37 anos moradora de São Paulo, confessou que receberia R$ 4.000,00 para realizar o transporte da carga.
  • A segunda mala: continha 20 kg da droga em tabletes e uma pequena porção extra. O dono, um homem de 34 anos residente em Minas Gerais, relatou que ganharia R$ 3.000,00 pelo serviço.

A rota do tráfico

Aos agentes, os dois passageiros apresentaram a mesma versão. Eles contaram que embarcaram na cidade de Campo Mourão (PR), onde um fornecedor repassou as malas já carregadas com a droga e comprou as passagens de ambos.

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O destino final do trajeto seria o Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista, onde a entrega deveria ser concluída. Diante dos fatos, o homem e a mulher foram presos por tráfico de drogas e encaminhados à delegacia da região para os procedimentos legais.

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´polícia apreensão cães farejadores PR-986 Rolândia segurança pública trafico de drogas
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