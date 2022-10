Cães farejadores ajudarão nas buscas por bebê desaparecido no Paraná

Da Redação

O automóvel em que as vítimas estavam foi arrastado por conta da forte chuva

As buscas pelo bebê de seis meses que desapareceu junto com a irmã, de 7 anos, em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, durante uma enxurrada, continuam. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, cães farejadores irão auxiliar nas buscas pela vítima.

O major Alecsander Dornelas, comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Pato Branco, informou que os animais vieram de Cascavel e Curitiba para auxiliar no trabalho. Ele também explicou como as buscas acontecerão com a ajuda dos cães.

"Se tiver algum corpo na margem ou mesmo dentro da água, os cães conseguem sentir o cheiro do cadáver. Eles devem ser colocados em embarcações pequenas, porque o faro é potente. Pode ser dada uma peça de roupa da irmã ou do bebê para facilitar", disse o major.

Na manhã de quinta-feira (14), os militares encontraram o corpo da menina de 7 anos próximo ao local onde os dois desapareceram. As crianças estavam no interior de um veículo junto dos pais, porém, devido a forte chuva, o automóvel foi levado.

O casal conseguiu se salvar da enxurrada, já os filhos foram arrastados por ela.

