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SEGURANÇA PÚBLICA

Cães de faro da PCPR interceptam mais de 227 quilos de maconha em duas ações

As apreensões ocorreram em Céu Azul e Londrina durante operações de combate ao tráfico de drogas.

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 13:07:44 Editado em 08.06.2026, 13:07:32
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Cães de faro da PCPR interceptam mais de 227 quilos de maconha em duas ações
Autor Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu mais de 227 quilos de maconha e prendeu três pessoas por tráfico de drogas em duas ações realizadas neste domingo (7) em diferentes pontos do Estado.

- LEIA MAIS: Confronto em Mauá da Serra tem três mortos e apreensão de 2,3 t de maconha

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Em Céu Azul, no Oeste do Estado, os policiais apreenderam aproximadamente 203 quilos de maconha em uma abordagem realizada na praça de pedágio do município durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras. A droga era transportada em um veículo Ford Fiesta ocupado por um homem e uma mulher.

Durante a fiscalização, os policiais civis e a cão de faro Becky identificaram tabletes de maconha no interior do automóvel. As investigações preliminares indicam que o entorpecente foi carregado em Foz do Iguaçu e teria como destino o município de Palhoça, em Santa Catarina.

Conforme a delegada da PCPR Ana Cristina Ferreira, os dois ocupantes do veículo foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos de polícia judiciária.

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Já em outra ação na rodoviária de Londrina, no Norte do Estado, policiais civis realizaram fiscalização de rotina no local e abordaram um ônibus interestadual proveniente da região de fronteira.

Durante a inspeção, os K9 Nikko e Vlad indicaram uma mala vermelha transportada no compartimento de bagagens. Após a identificação do proprietário, os policiais realizaram a abertura da bagagem e localizaram diversos tabletes de maconha.

“Ao todo, foram apreendidos 24,454 quilos da droga. O passageiro, um homem de 23 anos, morador de Barueri, em São Paulo, informou que receberia R$ 3 mil pelo transporte do entorpecente”, explica.

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Ele foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial juntamente com a droga apreendida.

Somadas, as duas ações resultaram na apreensão de aproximadamente 227,4 quilos de maconha e na prisão de três pessoas por tráfico de drogas.

Cães de faro da PCPR interceptam mais de 227 quilos de maconha em duas ações
AutorFoto: PCPR

OPERAÇÃO PROTETOR - É uma ação permanente coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Senasp. O objetivo é o combate integrado às organizações criminosas e a desarticulação logística do tráfico de drogas, armas, contrabando e descaminho nas fronteiras e divisas brasileiras.

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DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

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apreensão de maconha denúncias anônimas Operação Protetor das Divisas Polícia Civil do Paraná segurança pública traffico de drogas
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