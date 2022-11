Cães da raça Rotweiler atacam e ferem duas idosas no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Idosas ficaram feridas após serem atacada por cães da raça Rotweiler

Na tarde desta segunda-feira (14), duas idosas ficaram feridas após serem atacada por cães da raça Rotweiler na esquina das Avenida Kennedy com a Rua Morretes, no bairro Portão, em Curitiba. As duas idosas passeavam com um cachorro de pequeno porte.

continua após publicidade .

De acordo com testemunhas, os dois animais estavam soltos na região pela manhã e as autoridades já tinham sido avisadas.

-LEIA MAIS: Jogador de futsal de 16 anos morre afogado no litoral do Paraná

continua após publicidade .

As idosas foram atendidas pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Bombeiros e policiais militares ainda estão no local, aguardando órgão municipal para recolher os animais. Um dos cães está preso dentro de uma loja e outro dentro de um carro.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Curitiba informou, em nota, que o Centro de Referência de Animal em Risco, que participa desse tipo de ocorrência, recebeu uma ligação sobre o caso hoje, por volta das 15h30.

Com informações, Bem Paraná.

Siga o TNOnline no Google News