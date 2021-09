Da Redação

Cães da PRF encontram drogas em caixas durante treinamento

Durante a fiscalização nas encomendas do lote do dia, cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificaram o cheiro de skunk ou super maconha em quatro caixas, totalizando 440 gramas, em uma das agência dos Correios, em Curitiba. As encomendas foram abertas nesta quarta-feira (15), na presença da equipe da empresa.

De acordo com a PRF, equipes dos Grupos de Operações com Cães de todo Brasil realizavam em Curitiba um nivelamento técnico de seus operadores, com enfoque na atividade de repressão ao tráfico de entorpecentes, quando se dirigiram ao Centro de Distribuição dos Correios de Curitiba, para treinar seus operadores e os animais.



As caixas identificadas com drogas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, que irá investigar a origem e destinatário da droga.

Veja:

Cães da PRF encontram drogas em caixas durante treinamento - Vídeo por: tnonline