Cães da PRE ajudam a garantir Carnaval mais seguro no Litoral

Cães da PRE

O Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) conta com cães farejadores para fiscalizar veículos nas rodovias estaduais durante o Verão Maior Paraná. O uso desses animais será intensificado até o fim do Carnaval. O Litoral conta com equipes especializadas que ficam nas bases do BPRv em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba.

O auxílio dos cães torna mais ágeis e eficazes as abordagens contra o tráfico de drogas e de armas em ônibus de viagem, veículos de passeio e caminhões. Desde o início do reforço policial na temporada, em dezembro de 2022, graças ao trabalho dos cães, 86 pessoas foram flagradas com armas ou drogas.

Segundo o capitão Márcio Rodrigues, comandante da 1ª Companhia da Polícia Rodoviária, após a revista, o cão entra em cena para fazer uma varredura completa e indicar ao policial o ponto exato onde há alguma porção de droga escondida ou armas ilegais.

“O cão consegue farejar rapidamente, de um a três minutos, todo o veículo e eventualmente encontra o algo que policial não identifica. Para isso, existe um treinamento específico para que eles cheguem a um nível técnico de farejamento que nos auxilie as operações de fiscalização”, explica.

O capitão completa que as bases de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba são pontos com grande fluxo de veículos e a agilidade da fiscalização com os cães faz com que o trânsito não seja impactado. “É um trabalho contínuo e conjunto, promovendo mais segurança para os veranistas e moradores do Litoral”, completa o capitão.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reuniu uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, como atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e eventos esportivos, além de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O reforço de policiamento nesses locais continua até o fim do Carnaval.

