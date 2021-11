Da Redação

Cadela é flagrada ‘furtando’ açougue no Paraná; assista

Em um açougue de Nova Esperança, no Paraná, câmeras de segurança flagraram um furto inusitado na manhã da última sexta-feira (12). Uma cadela foi registrada "furtando" um pacote de pão de uma das prateleiras. Ela se aproxima do produto, pega com a boca e foge. Assista:

Cadela é flagrada ‘furtando’ açougue no Paraná; assista - Vídeo por: tnonline

O proprietário do açougue, Carlos Roberto da Silva, contou que o furto foi descoberto depois que uma cliente do açougue passou pela rua e viu a cachorrinha comendo o pão. Ao comentar com os donos do estabelecimento, eles decidiram verificar as imagens das câmeras e confirmaram que ela havia furtado o alimento no local.

De acordo com Silva, ele achou a situação engraçada e decidiu publicar as imagens em uma rede social. O vídeo, então, ganhou uma repercussão inesperada.

Segundo ele, a cachorrinha é nova no bairro. Ela apareceu pelas ruas há poucos dias e foi acolhida por uma moradora da região, que a deixa livre para passear. Para o comerciante, apesar de o animal ter furtado o pão para comer, ele acredita que a cadela não esteja passando fome, já que conseguiu um lar temporário.