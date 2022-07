Cadeirante invade conveniência, comete furto e é preso, no Paraná

Da Redação

O homem de 38 anos foi preso em flagrante

Um cadeirante foi preso após ser flagrado pelas câmeras de segurança furtando uma loja de conveniências de um posto de combustíveis em Alto Paraná, região noroeste do estado. O fato foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 18, pelo dono do estabelecimento que viu as imagens em tempo real, e acionou a Polícia Militar (PM). O homem de 38 anos foi preso em flagrante. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens é possível ver que ele chega ao local e deixa a cadeira na porta para furtar a loja. Segundo a polícia, ao chegarem no local, o homem foi detido, em flagrante. Ele havia furtado bebidas, cigarros, isqueiros e chocolates. Todos os itens foram devolvidos para o proprietário do posto. O maior prejuízo no local foi a porta de vidro, que ficou parcialmente destruída.

O cadeirante foi encaminhado para a cadeia de Paranavaí e autuado por furto qualificado. Segundo a polícia, o homem já possui outras passagens pelo mesmo crime. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

