Cadeirante fica ferido após sofrer queda dentro de ônibus

Vítima teve corte com contusão no crânio e contusão no olho

Um homem de 45 anos ficou ferido na noite de quinta-feira (3) ao sofrer uma queda dentro de um ônibus do transporte público de passageiros em Cascavel, no oeste do Paraná.

A vítima é cadeirante, e foi socorrido por uma equipe do Siate/Corpo de Bombeiros nas proximidades do Terminal Leste.

Segundo informações, a queda do cadeirante ocorreu quando o ônibus sofreu um solavanco ao realizar uma curva.

Com a queda, a vítima bateu a cabeça no piso e sofreu um corte com contusão no crânio e contusão no olho.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento( UPA).

