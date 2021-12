Da Redação

Cadeirante é assassinado a facadas dentro de casa no PR

Um homem, de 59 anos, foi morto a facadas dentro de casa, na noite desta terça-feira (7), em Ibiporã, município da Região Metropolitana de Londrina. A vítima, identificada como Carlos Roberto da Costa, era cadeirante.

Segundo a Polícia Militar (PM), o autor do crime pulou o muro, invadiu a residência e foi em direção ao quarto de Carlos. Quando as autoridades chegaram no local, o homem já estava sem vida. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Carlos já tinha passagens pela polícia por receptação. Uma investigação será feita.

Com informações; Tarobá News.