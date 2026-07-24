'Cada pedacinho dele vai dar vida': mãe de jovem morto em acidente no PR decide doar órgãos do filho

Após oito dias internado em estado gravíssimo, o jovem Matheus Gabriel Vicentini Fávaro, de 19 anos, teve a morte encefálica confirmada na tarde desta quinta-feira (23), na Santa Casa de Maringá. Mesmo diante da perda, a família do rapaz autorizou a doação de seus órgãos. O fígado foi enviado para Manaus (AM), enquanto o coração, o pâncreas e os rins seguiram para Curitiba (PR) para beneficiar pacientes que aguardavam na fila por um transplante.

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O jovem deu entrada no hospital no dia 16 de julho, após sofrer um grave acidente na rotatória entre as avenidas Guaiapó e Jurokubota. Matheus pilotava uma motoneta Honda Biz quando colidiu contra a traseira de uma carreta que realizava uma conversão. A suspeita inicial levantada no local é de que o reflexo do sol tenha prejudicado a visibilidade do motociclista no momento da batida. Ele foi socorrido pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros com múltiplas fraturas e traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos após mais de uma semana de internação.

Durante o período em que Matheus permaneceu no hospital, familiares, amigos e moradores da região promoveram correntes de oração em frente à unidade de saúde. A comoção continuou na manhã desta sexta-feira (24), quando colegas de trabalho da mãe do jovem, que atua na Regulação do Samu Regional Norte Novo, e pessoas próximas realizaram um tributo marcado por aplausos e orações durante o cortejo de saída para o procedimento de captação dos órgãos.

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Em declaração à imprensa, a mãe de Matheus, Fernanda Gabriela, destacou que a decisão reflete o perfil generoso do filho e traz alívio à família em meio ao luto. Segundo ela, saber que cada parte do filho dará uma nova oportunidade de vida a outras pessoas ajuda a encontrar paz no momento da despedida, reforçando o legado de carinho e união deixado pelo jovem em sua trajetória.