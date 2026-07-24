'Cada pedacinho dele vai dar vida': mãe de jovem morto em acidente no PR decide doar órgãos do filho
Matheus Gabriel esteve internado por oito dias após colidir contra uma carreta
Após oito dias internado em estado gravíssimo, o jovem Matheus Gabriel Vicentini Fávaro, de 19 anos, teve a morte encefálica confirmada na tarde desta quinta-feira (23), na Santa Casa de Maringá. Mesmo diante da perda, a família do rapaz autorizou a doação de seus órgãos. O fígado foi enviado para Manaus (AM), enquanto o coração, o pâncreas e os rins seguiram para Curitiba (PR) para beneficiar pacientes que aguardavam na fila por um transplante.
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O jovem deu entrada no hospital no dia 16 de julho, após sofrer um grave acidente na rotatória entre as avenidas Guaiapó e Jurokubota. Matheus pilotava uma motoneta Honda Biz quando colidiu contra a traseira de uma carreta que realizava uma conversão. A suspeita inicial levantada no local é de que o reflexo do sol tenha prejudicado a visibilidade do motociclista no momento da batida. Ele foi socorrido pelas equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros com múltiplas fraturas e traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos após mais de uma semana de internação.
Durante o período em que Matheus permaneceu no hospital, familiares, amigos e moradores da região promoveram correntes de oração em frente à unidade de saúde. A comoção continuou na manhã desta sexta-feira (24), quando colegas de trabalho da mãe do jovem, que atua na Regulação do Samu Regional Norte Novo, e pessoas próximas realizaram um tributo marcado por aplausos e orações durante o cortejo de saída para o procedimento de captação dos órgãos.
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Em declaração à imprensa, a mãe de Matheus, Fernanda Gabriela, destacou que a decisão reflete o perfil generoso do filho e traz alívio à família em meio ao luto. Segundo ela, saber que cada parte do filho dará uma nova oportunidade de vida a outras pessoas ajuda a encontrar paz no momento da despedida, reforçando o legado de carinho e união deixado pelo jovem em sua trajetória.