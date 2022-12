Cachorros são resgatados com ferimentos de faca no norte do PR; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dois cachorros foram resgatados por uma protetora de animais no Jardim Interlagos

Em Londrina, no norte do Paraná, dois cachorros foram resgatados por uma protetora de animais no Jardim Interlagos, no domingo (11). Eles apresentavam ferimentos de faca e foram internados no centro cirúrgico de um hospital veterinário.

continua após publicidade .

Uma família, que costuma alimentar os cães na região, entrou em contato com a protetora para denunciar o caso de maus-tratos.

-LEIA MAIS: PF denuncia ‘Sheik dos Bitcoins’ e estima danos de mais de R$1 bilhão

continua após publicidade .

Nas redes sociais, a protetora que os animais foram agredidos com uma faca, por causa do tamanho dos ferimentos. “Eles estavam em estado de choque e com a respiração ofegante de tamanha dor”, contou.

Em outubro deste ano, um dos animais atacados também foi agredido e teve sua boca e orelha cortadas. Uma campanha de doações busca arrecadar dinheiro para o tratamento dos cachorros.

null - Vídeo por: Reprodução

Com informações da ricmais

Siga o TNOnline no Google News