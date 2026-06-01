Cachorros espantam onça-parda que apareceu em quintal de casa no PR; veja







Uma onça-parda foi espantada por dois cachorros de estimação após aparecer no quintal de uma residência no bairro Alto Cascavel, em Guarapuava, na região central do Paraná, na manhã de domingo (31). Imagens gravadas pelos moradores mostram o felino encarando os cães, que latiram ininterruptamente até que o animal silvestre recuasse e fugisse em direção a uma área de mata próxima.



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Após o acionamento das autoridades, uma operação conjunta foi montada para tentar localizar o felino. As buscas mobilizaram equipes da Polícia Militar Ambiental, do 16º Batalhão da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Água e Terra (IAT) e uma médica-veterinária do Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CETRAS). Durante as diligências, as equipes encontraram rastros da onça, mas os vestígios foram perdidos ao adentrarem uma área de vegetação densa, o que impossibilitou o resgate. Diante da situação, os moradores foram orientados a acionar os órgãos competentes imediatamente caso o animal seja visto novamente, visando garantir a segurança da população e a proteção do felino.

Segundo especialistas, a primeira medida ao se deparar com animais silvestres em ambientes urbanos é manter distância e entrar em contato com as autoridades ambientais, preferencialmente enviando imagens para facilitar a identificação da espécie. Em áreas com suspeita da presença de grandes felinos, a recomendação é fazer barulho nos horários de maior atividade, como o início da manhã e o fim da tarde, além de manter as luzes externas acesas durante a noite.

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Cachorro encara onça em Guarapuava - Foto: Reprodução Cachorro encara onça em Guarapuava - Foto: Reprodução





Para evitar acidentes, o Instituto Ambiental do Paraná (IAT) recomenda que as pessoas não andem sozinhas e mantenham crianças sempre acompanhadas. Em caso de um encontro acidental, a orientação é manter a calma, não virar as costas para o animal e afastar-se lentamente. Como último recurso, levantar os braços e fazer barulho para parecer maior pode ajudar a assustar o felino.

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O órgão ambiental ressalta que a presença de onças e pumas em áreas urbanas ou atacando rebanhos costuma indicar a degradação de seus territórios naturais e a consequente falta de alimento. O IAT adverte que perseguir, caçar ou matar animais silvestres é crime previsto em lei. Em casos de animais feridos, a população deve acionar a secretaria de meio ambiente local ou o IAT. Já as denúncias de maus-tratos, caça ilegal ou cativeiro irregular podem ser feitas à Polícia Militar Ambiental pelo Disque Denúncia 181.