Cachorro sai para passear e retorna com osso humano

A Polícia Militar (PM) encontrou parte de uma ossada humana nesta quinta-feira (16), na Estrada das Três Figueiras, em Londrina, Paraná. Entretanto, a descoberta foi feito pelo cachorro de estimação de uma família que mora na Avenida das Maritacas, região de chácaras.

De acordo com a PM, o animal saiu para passear durante a madrugada e, ao retornar para a casa, trouxe um osso humano. Durante a manhã, os proprietários do cachorro ficaram assustados com o fato e acionaram as autoridades.

Agentes de segurança realizaram buscas pela região e encontraram outras partes da ossada. Na sequência, os órgãos competentes foram chamados para recolher os ossos.

Uma investigação deve ser feita pela Polícia Civil (PC).

Com informações; Ric Mais.