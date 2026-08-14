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INUSITADO

Cachorro fica com a cabeça presa em muro ao tentar alcançar pudim e é resgatado pelos Bombeiros no PR

Caso inusitado foi registrado na tarde de quarta-feira (12). Equipe de socorristas precisou quebrar parte dos tijolos da residência

Escrito por Da Redação
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Corpo de Bombeiros resgatou nesta quarta-feira (12) um cachorro que ficou com a cabeça entalada no buraco de um muro ao tentar alcançar um pudim deixado na calçada, em Cianorte, na região Noroeste do Paraná. O caso inusitado mobilizou a guarnição formada pelos sargentos Woyda e Moreira e pelo soldado Perrud, que conseguiram libertar o animal sem ferimentos após precisarem quebrar parte da estrutura da residência.

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De acordo com a corporação, o cão estava no quintal da casa e projetou a cabeça para o lado de fora, em direção à rua, atraído pela sobremesa. "Ele estava com o pescoço preso no buraco do muro porque colocaram uma comida para ele na calçada, um pudim doce", explicou o sargento Woyda. O militar detalhou que o animal tentou acessar o alimento e acabou enroscando a cabeça, não conseguindo mais se soltar ou recuar para dentro do imóvel.

A equipe de socorristas se deslocou rapidamente até o endereço assim que a solicitação de socorro ao animal em perigo foi registrada pela central. Segundo o sargento Woyda, a operação foi realizada de forma segura e ágil, garantindo o bem-estar do bicho de estimação. "Conseguimos fazer a retirada sem muita dificuldade. A gente quebrou um pouquinho da lajota que estava ali exposta e conseguiu salvar o animal sem nenhuma intercorrência", relatou. Após o susto, o cão foi devolvido aos tutores, que acompanharam todo o trabalho de resgate no local.

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Cachorro fica com a cabeça presa em muro ao tentar alcançar pudim e é resgatado pelos Bombeiros no PR
AutorFoto: Corpo de Bombeiros


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Bombeiros cachorro Cianorte história engraçada resgate
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