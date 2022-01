Da Redação

Cachorro faz manobra em veículo e quase causa acidente no PR

O vídeo de um cachorro encontrado sozinho dentro de um carro depois de uma "manobra" no trânsito de Assis Chateaubriand, no Oeste do Paraná, viralizou. O cãozinho “manobrou” o veículo no centro da cidade durante a manhã desta sexta-feira (28). O automóvel quase causou um acidente e parou em cima da calçada, em frente a Praça dos Pioneiros.

O vídeo que já é sucesso na web, foi gravado por um morador da cidade. Na gravação, ele brinca com a situação e fala “Se não for filmado vocês não vão acreditar.”

O cão de porte médio estava dentro do carro, com as janelas semiabertas. Quando provavelmente encostou no cambio de marcha e desengatou o veículo. No vídeo, o morador mostra o cão todo feliz, dentro do automóvel.

Por sorte a “manobra” do cão não atingiu carros e pedestres. Uma câmera de segurança de um estabelecimento que fica nas proximidades gravou o momento em que o carro, segue de ré pela avenida.

Alguns veículos que seguem pela pista param e outros desviam. Não há registro de feridos.

O dono do cão não foi localizado no momento do vídeo.

Assista:

Cachorro faz manobra em veículo e quase causa acidente no PR - Vídeo por: Reprodução

As informações são do Portal Ric Mais.