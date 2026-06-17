Cachorro é resgatado com focinho amarrado dentro de apartamento em Londrina (PR)

Um caso de maus-tratos contra animais causou indignação em Londrina nesta terça-feira (16). Um cachorro foi resgatado de um apartamento no Conjunto Vista Bela, na zona norte da cidade, após ser encontrado com o focinho envolvido por fita adesiva, o que o impedia de latir, se alimentar adequadamente e até demonstrar sofrimento.

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A situação veio à tona após moradores perceberem algo incomum no comportamento do animal. Sem conseguir emitir sons, o cachorro permanecia na janela do imóvel observando o movimento do lado de fora. A cena chamou a atenção da vizinhança, que passou a suspeitar de que ele estivesse precisando de ajuda.

Vídeos registrados por moradores mostram o cão aparentando estar debilitado e em estado de aflição dentro do apartamento.

De acordo com relatos de vizinhos, a tutora teria saído para trabalhar, deixando o animal sozinho no local. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada. No entanto, os policiais informaram que não poderiam entrar no imóvel sem autorização judicial ou a presença da responsável.

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A mobilização contou com o apoio do vereador Deivid Wisley, que acompanhou o caso e auxiliou nos procedimentos para garantir o resgate do cachorro.

Após ser retirado do apartamento, o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu atendimento especializado. A fita adesiva foi removida e o cão passou por avaliação médica.

Segundo as informações divulgadas após o resgate, ele não apresentava ferimentos graves e passa bem.

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O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. Maus-tratos contra animais são considerados crime no Brasil, com previsão de pena de reclusão, além de multa e perda da guarda do animal.