Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
MAUS-TRATOS

Cachorro é resgatado com focinho amarrado dentro de apartamento em Londrina (PR)

Animal foi encontrado sozinho em imóvel no Conjunto Vista Bela; caso mobilizou moradores, polícia e autoridades locais

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 11:31:50 Editado em 17.06.2026, 11:31:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Cachorro é resgatado com focinho amarrado dentro de apartamento em Londrina (PR)
Autor Foto: Reprodução

Um caso de maus-tratos contra animais causou indignação em Londrina nesta terça-feira (16). Um cachorro foi resgatado de um apartamento no Conjunto Vista Bela, na zona norte da cidade, após ser encontrado com o focinho envolvido por fita adesiva, o que o impedia de latir, se alimentar adequadamente e até demonstrar sofrimento.

- LEIA MAIS: Bebê de 8 meses sofre queimaduras graves em CMEI e passa por cirurgia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A situação veio à tona após moradores perceberem algo incomum no comportamento do animal. Sem conseguir emitir sons, o cachorro permanecia na janela do imóvel observando o movimento do lado de fora. A cena chamou a atenção da vizinhança, que passou a suspeitar de que ele estivesse precisando de ajuda.

Vídeos registrados por moradores mostram o cão aparentando estar debilitado e em estado de aflição dentro do apartamento.

De acordo com relatos de vizinhos, a tutora teria saído para trabalhar, deixando o animal sozinho no local. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada. No entanto, os policiais informaram que não poderiam entrar no imóvel sem autorização judicial ou a presença da responsável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mobilização contou com o apoio do vereador Deivid Wisley, que acompanhou o caso e auxiliou nos procedimentos para garantir o resgate do cachorro.

Após ser retirado do apartamento, o animal foi encaminhado para uma clínica veterinária, onde recebeu atendimento especializado. A fita adesiva foi removida e o cão passou por avaliação médica.

Segundo as informações divulgadas após o resgate, ele não apresentava ferimentos graves e passa bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. Maus-tratos contra animais são considerados crime no Brasil, com previsão de pena de reclusão, além de multa e perda da guarda do animal.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
crime contra animais direitos dos animais maus-tratos a animais onda de solidariedade Proteção Animal resgate de animais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV