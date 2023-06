Cachorro é resgatado após cair em buraco e uivar pedindo ajuda no PR

Um cachorro foi resgatado após cair em um buraco de um terreno no bairro Pinheirinho, em Curitiba, capital do Paraná. Um homem que mora em um condomínio próximo ao local escutou o "choro" do animal entre a noite de quarta-feira (7) e quinta-feira (8).

O resgate do cachorrinho contou com a ajuda de moradores e autoridades. Julio Zampier, o morador que ouviu os uivos do cão, entrou em contato com a empresa responsável pela segurança do terreno. Eles conseguiram acesso ao local e encontraram o bichinho preso em um buraco.

De acordo com relato, o cachorro estava muito bravo e não deixou que as pessoas o tirassem do buraco. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros acabou sendo acionado e conseguiu retirar o cachorro do buraco nesta sexta-feira (9). O animal não teve nenhum ferimento.

"A sensação de resgatar o animal é de alívio, nós ficamos ontem em casa soluçando […] é um cachorrinho indefeso, não tem a capacidade de sobreviver sozinho, ele precisa da ajuda da gente”, disse Julio.





