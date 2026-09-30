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Cachorro descobre local de trabalho da tutora, faz visitas diárias e "ganha cargo" em empresa no Paraná

Advogada paranaense compartilhou o momento em que o cão apareceu de surpresa no expediente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cachorro descobre local de trabalho da tutora, faz visitas diárias e
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um cachorro chamado Ocli viralizou nas redes sociais após descobrir o endereço do trabalho de sua tutora e passar a fazer visitas surpresas ao local, na cidade de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná. A atitude inusitada rendeu ao animal não apenas o sucesso na internet, mas também uma "contratação" simbólica para o cargo de supervisor do estabelecimento, tornando a rotina de expediente muito mais leve e divertida.

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A tutora do cãozinho, a advogada Karila Pandolfi, explica que sua casa fica muito próxima à empresa, detalhe geográfico que facilitou o passeio independente de Ocli. Em um vídeo que publicou para registrar o momento, ela relata o choque amigável ao perceber que o cachorro havia memorizado o caminho. Segundo Karila, desde o dia da grande descoberta, ela passou a receber as visitas do animal diariamente durante o turno de trabalho.

Com a rápida repercussão do vídeo e as centenas de mensagens recebidas, a advogada decidiu embarcar na brincadeira sugerida pelos internautas e integrar o pet ao dia a dia do escritório. Ela conta que o animal agora passa as tardes "fiscalizando" o ambiente corporativo. A nova dinâmica divertiu o público nas redes sociais, que não perdeu a oportunidade de interagir cobrando supostos direitos trabalhistas para o novo funcionário do pedaço, como a necessidade de um crachá oficial, um cantinho de descanso e o pagamento de vale-refeição.


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animais de estimação cachorro cultura corporativa diversão Dois Vizinhos trabalho
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