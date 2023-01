Cachorro cava buraco até derrubar homem da cadeira e vídeo viraliza

Da Redação

Cido, um cachorro vira lata de cerca de 2 anos que mora na chácara da família

Um domingo que era para ser comum causou uma reviravolta na vida de uma família de Floraí, no norte do Paraná. Tudo por causa do Cido, um cachorro vira lata de cerca de 2 anos que mora na chácara da família. Um vídeo publicado no TikTok já conta com quase 3 milhões de visualizações e quase 290 mil curtidas. Veja o vídeo abaixo.

No dia 8 de janeiro, a família estava reunida na chácara do advogado Pedro Francisco Vicentin, o ‘Pedrão’, e, por volta das 16h, Cido começou a cavar um buraco. A psicóloga Lorena Trissoldi Pedrone, enteada do ‘Pedrão’, contou ao GMC Online que o cachorro parecia ter encontrado um ossinho e não parava de cavar, até que chegou próximo ao pé da cadeira onde o namorado dela, Denilson Pimentel, o ‘Didico’, estava sentado.

“Meu padrasto (‘Pedrão’) e eu avisamos mais de uma vez sobre um possível tombo, visto que ele já estava perto de cair. Ele não deu moral, então decidimos gravar, já que tínhamos certeza do tombo. Minha prima Isabela preparou a câmera e em poucos minutos o tombo veio. Cido (cachorro) saiu correndo. Na hora do tombo quebrou o copo que ele estava na mão, mas felizmente não houve ferimentos e rendeu muitas gargalhadas. Rendeu milhares de encaminhamentos e comentários, vários perfis do Instagram publicaram. Não tínhamos noção que isso aconteceria”, contou.

null - Vídeo por: Reprodução

Com informações do GMC Online



