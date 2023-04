Cachorrinho viraliza nas redes depois de levar bronca por cavar buraco

Da Redação

Cachorrinho viralizou com a reação

Um vídeo que mostra um cachorrinho tomando uma bronca viralizou nas redes sociais neste final de semana. A tutora de um cachorro gravou um vídeo perguntando ao pet, o Chulepo, se o buraco que ele cavou precisava ser tão grande. A surpresa vem em seguida, quando o animal parece responder à pergunta.

OUTRO CASO

Filhote de Golden viraliza após "presentear" dona com cobra

Quem não gosta de presentes, não é mesmo? No entanto, uma moradora do estado do Kansas, nos Estados Unidos, recusou veemente um presente que seu filhote de Golden Retriever "deu" para ela. O cachorrinho resolveu agradar a dona com uma cobra mais de um metro.

Em um vídeo que viralizou no TikTok, podemos ver que o filhote, de apenas 9 meses, vem correndo e se aproxima da dona com o réptil morto na boca. A mulher está dentro de um carro, filmando, e o cachorrinho tenta entregar o "presente" para ela. Saiba mais clicando aqui.

