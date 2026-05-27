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DISTRITO DE SÃO JOSÉ

Cachorrinha é resgatada sem ferimentos em acidente com dois óbitos em Jandaia do Sul

Animal de estimação pertencia às vítimas e foi levado para clínica veterinária da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 16:04:52 Editado em 27.05.2026, 16:04:45
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Cachorrinha é resgatada sem ferimentos em acidente com dois óbitos em Jandaia do Sul
Autor Cachorrinha foi resgatada dentro de carro acidentado - Foto: Divulgação

Uma cachorrinha foi resgatada com vida durante o acidente com dois óbitos ocorrido no início da tarde desta quarta-feira (27) em trecho da BR-369, no acesso ao Distrito de São José, em Jandaia do Sul. O animal pertencia às vítimas, que estavam dentro de um Fiat Uno atingido por um caminhão no local.

-LEIA MAIS: Acidente deixa dois mortos no acesso ao Distrito de São José em Jandaia do Sul

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Apesar da destruição do veículo e da morte dos seus dois tutores, a cachorrinha da raça Shih Tzu foi resgatada com vida e sem ferimentos pelas equipes de socorro da Defesa Civil.

O animal de estimação estava debaixo do banco do carro e estava sujo de sangue. No entanto, ele não ficou ferido e foi recolhido para o Departamento de Bem-Estar Animal. O cãozinho foi encaminhado para um veterinário para uma melhor análise e depois a um pet shop. O Departamento de Bem-Estar Animal ficará com o animal até que familiares das vítimas do acidente venham bucá-lo.

O acidente de trânsito envolveu um carro e dois caminhões na entrada do Distrito de São José. As duas vítimas fatais - um homem de 60 anos e uma idosa de 76 anos -, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ocupavam um veículo de passeio que foi atingido ao tentar acessar a rodovia. Um vídeo gravou o momento da colisão

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De acordo com as informações da Defesa Civil de Jandaia do Sul, o homem e a mulher estavam em um Fiat Uno que saía do distrito. Ao tentar cruzar a pista, o automóvel foi atingido por um caminhão da Cooperval, que trafegava no sentido a Bom Sucesso. Com a força do impacto, o carro de passeio foi arremessado e acabou colidindo contra um segundo caminhão, que se encontrava estacionado às margens da via.

A idosa morreu na hora, enquanto o homem, que dirigia o carro, chegou a ser socorrido pelo Samu, mas também não resistiu e morreu dentro da ambulância. O motorista do caminhão que atingiu o veículo sofreu ferimentos leves.

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