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CRUELDADE

Cachorra esfaqueada no Paraná não resiste aos ferimentos e é sacrificada

Animal foi encontrado gravemente ferido a facadas e encaminhado a atendimento veterinário

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 18:25:25 Editado em 04.06.2026, 18:25:20
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Cachorra esfaqueada no Paraná não resiste aos ferimentos e é sacrificada
Autor Animal foi encontrado ferido a facadas - Foto: reprodução

Um ato extremo de crueldade chocou e gerou forte revolta entre os moradores de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, após uma cachorra ser encontrada gravemente ferida a facadas. O animal chegou a ser socorrido rapidamente e encaminhado para um atendimento veterinário de emergência, mas, devido à profundidade e à gravidade das lesões, não resistiu ao trauma e precisou ser submetido à eutanásia.

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O caso mobilizou a comunidade local, que encontrou a cadela em estado crítico e acionou o resgate na tentativa de salvar sua vida. A equipe médica prestou todo o suporte necessário buscando a estabilização, no entanto, os ferimentos provocados pelos golpes de arma branca comprometeram de forma irreversível o quadro clínico do animal. Diante da impossibilidade de recuperação e do intenso sofrimento, o sacrifício foi a única alternativa técnica viável.

Até a publicação desta reportagem, o autor não havia sido identificado.


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agressão a animais Crueldade contra Animais direitos dos animais eutanásia de animais justiça animal maus-tratos a animais
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