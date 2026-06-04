Cachorra esfaqueada no Paraná não resiste aos ferimentos e é sacrificada

Um ato extremo de crueldade chocou e gerou forte revolta entre os moradores de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, após uma cachorra ser encontrada gravemente ferida a facadas. O animal chegou a ser socorrido rapidamente e encaminhado para um atendimento veterinário de emergência, mas, devido à profundidade e à gravidade das lesões, não resistiu ao trauma e precisou ser submetido à eutanásia.

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O caso mobilizou a comunidade local, que encontrou a cadela em estado crítico e acionou o resgate na tentativa de salvar sua vida. A equipe médica prestou todo o suporte necessário buscando a estabilização, no entanto, os ferimentos provocados pelos golpes de arma branca comprometeram de forma irreversível o quadro clínico do animal. Diante da impossibilidade de recuperação e do intenso sofrimento, o sacrifício foi a única alternativa técnica viável.

Até a publicação desta reportagem, o autor não havia sido identificado.





