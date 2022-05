Caçadores são presos dentro do Parque Nacional do Iguaçu

Da Redação

Policias militares por intermédio do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, durante patrulhamento rotineiro, realizaram a prisão de dois indivíduos no Parque Nacional do Iguaçu, nas proximidades da Linha Marfim, em São Miguel do Iguaçu, Oeste do Paraná, para prática de caça. O caso aconteceu na segunda-feira (23).

Os criminosos estavam com dois animais abatidos (veado-mateiro), dez unidades de palmitos Jussara in natura (espécie ameaçada de extinção) extraídos ilegalmente, um (um) rifle cal. 22, facas, lanternas e roupas sujas com odor de fumaça (típicos de acampamento).

Os responsáveis foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. A conduta delituosa rendeu aos infratores, além da prisão, sanção pecuniária (multa), e ainda tiveram todo o material apreendido.

Além das multas aplicadas, os infratores responderão na esfera civil e criminal pela conduta praticada.

