Caçador é detido com 66 aves silvestres mortas no Paraná; veja

Um caçador, de 29 anos, foi detido na noite deste domingo (25) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser abordado na rodovia BR-163, em Planalto, no Paraná. Foram encontradas 66 aves silvestres mortas dentro do veículo do homem.

De acordo com informações, a equipe realizou a abordagem na altura do quilômetro 73 da rodovia federal. Além das aves, os policiais rodoviários federais encontraram uma espingarda de pressão calibre 5,5 e um cilindro usado para recarga do equipamento.

O homem conduzia um veículo com placas de Pérola D’Oeste, também no Paraná. O caçador foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Capanema.

Crime ambiental



A caça de animais silvestres nativos ou em rota migratória é uma infração ambiental prevista no Decreto 6.514/08, que estabelece multa de R$ 500 a R$ 5 mil por espécime, além da apreensão dos petrechos. O infrator poderá ser denunciados pelo Ministério Público e responsabilizado judicialmente por crime ambiental. A legislação prevê detenção por seis meses a um ano.

