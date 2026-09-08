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Cabo do Exército de 21 anos é uma das vítimas fatais de acidente grave em Curitiba

Acidente começou com a queda do motociclista e se transformou em tragédia após caminhão atingir veículos que pararam para ajudar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cabo do Exército de 21 anos é uma das vítimas fatais de acidente grave em Curitiba
Autor Morte do jovem motociclista causou forte comoção - Foto: Reprodução/Banda B

O motociclista que morreu em um grave acidente na manhã desta segunda-feira (7), no bairro Atuba, em Curitiba, foi identificado como Gabriel de Oliveira Farias, de 21 anos. A vítima era cabo do Exército Brasileiro e atuava no Hospital Geral de Curitiba (HGeC). A tragédia, registrada no trecho da Linha Verde que dá acesso ao Trevo do Atuba, também provocou a morte de um motorista que havia parado na rodovia para prestar socorro ao militar.

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A dinâmica do acidente teve início quando o jovem perdeu o controle da motocicleta e caiu no asfalto. Sensibilizados pela situação, outros motoristas e dois policiais militares que trafegavam pelo local pararam os veículos para sinalizar a via e prestar os primeiros atendimentos. Em seguida, um caminhão-tanque que vinha pela BR-116 para acessar a Linha Verde não conseguiu frear a tempo e atingiu em cheio um Volkswagen Gol e um Ford Courier que estavam estacionados na pista de rolamento. Com a força do impacto, a Courier foi projetada para a frente e atropelou as pessoas que estavam no local.

O cabo Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu antes do atendimento médico. O condutor do Ford Courier também sofreu ferimentos graves e faleceu após sucessivas tentativas de reanimação por parte das equipes de resgate, enquanto a esposa dele teve apenas escoriações leves. O motorista do caminhão-tanque permaneceu na cena do acidente e relatou aos agentes de trânsito que não teve visibilidade suficiente para perceber o bloqueio da via a tempo de evitar a colisão.

Com informações da Banda B

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acidente de transito cabo do Exército Curitiba morte Segurança Viária
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