Cabo do Corpo de Bombeiros morre em hospital após acidente na BR-369

A batida ocorreu na quinta-feira (18), em Uraí, no norte do Paraná

Um socorrista do Corpo de Bombeiros morreu em um hospital de Londrina após complicações de um acidente que sofreu na BR-369, em Uraí, no norte do Paraná. A batida ocorreu na quinta-feira (18), e a morte foi confirmada na tarde de segunda-feira (22). Luiz Flávio Inácio da Silva tinha 40 anos e, além de ser cabo dos bombeiros era triatleta.

Na quinta-feira, Luiz Flávio e a mãe seguiam de Cornélio Procópio para Londrina para uma consulta médica quando o cabo perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e bateu contra uma árvore.

Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia na hora do acidente e, por esse motivo, a vítima foi socorrida pela ambulância dos bombeiros, não foi possível contar com o apoio do aeromédico. A mãe do bombeiro não se feriu.

O cabo, que trabalhava em Bandeirantes e morava em Cornélio Procópio, estava internado no hospital Santa Casa de Londrina desde quinta-feira e sofreu morte encefálica. A família autorizou a doação de órgãos.

O comando do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros lamentou a morte do cabo.

“Ele deixou uma marca no quartel, estava na corporação desde 2005 e fez vários cursos. É uma situação muito dolorosa”, disse a tenente Ana Júlia Kakata.

Luiz Flávio era triatleta e participou de diversas competições, entre elas maratonas de 60 quilômetros.

“Era um querido amigo, treinávamos juntos desde quando ingressei no Corpo de Bombeiros. Nosso convívio era muito leve, conversas se identificavam, nosso convívio era visto como incentivo para os demais militares. Era uma pessoa dedicada, não se envolvia em polêmica. É uma situação que parte do coração”, lamentou o cabo Júlio Cesar Dinardi.

Com informações da Tarobá News.

