Cabo da PM é preso após agredir colega de farda e causar tumulto em batalhão no Paraná

Um cabo da Polícia Militar foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (1º) após agredir e ameaçar de morte um colega de farda dentro da 3ª Companhia do 9º Batalhão da corporação, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O policial, que se apresentou para o serviço com sinais visíveis de embriaguez, provocou um tumulto na unidade, chegando a tirar a própria roupa e ofender oficiais superiores. A ocorrência teve início quando o militar não compareceu no horário previsto para o seu turno e acabou sendo localizado por outro agente em um posto de combustíveis próximo à companhia.

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No momento em que foi encontrado, o policial apresentava fala arrastada e odor etílico. Ao ser questionado, o cabo admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas recusou o teste do bafômetro e alegou estar em condições de assumir o serviço, afirmando que poderia realizar qualquer tarefa. Diante da situação de embriaguez evidente, ele foi imediatamente conduzido à sede do batalhão.

Já no interior da unidade policial, o militar demonstrou comportamento agressivo e afirmou estar sendo vítima de perseguição por parte do comando. Durante o surto, ele simulou um ataque físico contra um aspirante a oficial, o que motivou o recolhimento preventivo de sua arma de fogo. Mesmo desarmado e na presença de oficiais superiores, o policial continuou exaltado e tirou parte do fardamento.

O cabo precisou ser levado a uma sala anexa na tentativa de ser acalmado por meio do diálogo. No entanto, o isolamento não conteve o policial, que intensificou as ofensas contra o aspirante, proferindo xingamentos e ameaças diretas de morte. Ele permaneceu contido no cartório da companhia para a adoção de todas as medidas administrativas e criminais cabíveis.

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Em nota oficial, a Polícia Militar do Paraná informou que o agente foi preso em flagrante por crimes previstos no Código Penal Militar. Após o recolhimento do armamento, o policial foi colocado à disposição da Justiça Militar. A corporação ressaltou ainda que não compactua com desvios de conduta, reafirmando seu compromisso com os valores éticos e a disciplina, e confirmou a instauração de um procedimento administrativo interno junto à Corregedoria-Geral para a apuração rigorosa dos fatos.

Em nota, a Polícia Militar do Paraná informou que “a ocorrência teve início quando o referido militar apresentou-se para o serviço com sinais visíveis de embriaguez, proferindo ameaças e agredindo fisicamente um oficial da unidade”.

Leia a nota na íntegra

“A Polícia Militar do Paraná (PMPR) informa que, na noite da última sexta-feira (1º), no município de Guaratuba, um policial militar foi preso em flagrante delito pelo cometimento de crimes previstos no Código Penal Militar.

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A ocorrência teve início quando o referido militar apresentou-se para o serviço com sinais visíveis de embriaguez, proferindo ameaças e agredindo fisicamente um oficial da unidade. Diante dos fatos, foi formalizada a sua prisão, realizado o recolhimento de seu armamento e o policial foi colocado à disposição da Justiça Militar. Enquanto lhe estava sendo garantido o direito de contatar um advogado, o policial se utilizou de seu aparelho celular para a gravação de um vídeo, o qual circula nas redes sociais.

A PMPR reitera que não compactua com desvios de conduta e reafirma seu compromisso inabalável com os valores éticos e morais, além da disciplina e da hierarquia, pilares fundamentais da instituição. Simultaneamente ao processo criminal, foi instaurado um procedimento administrativo interno para apuração dos fatos, junto à Corregedoria-Geral da corporação”.



