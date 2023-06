Cabeleireira bêbada nega pagar conta e acelera contra dona de bar

Uma discussão entre amigas terminou em barraco, estabelecimento comercial destruído e três pessoas atropeladas na noite desta quinta-feira (15). A confusão aconteceu na Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, depois que uma cabeleireira bêbada se negou a pagar a conta de um bar.

continua após publicidade

De acordo com informações, a cabeleireira e a dona do comércio seriam amigas. Após ter sido cobrada pela colega, a dona do salão de beleza se revoltou e decidiu resolver a situação na violência. Ela entrou em um carro e acelerou na direção do bar da amiga.

- LEIA MAIS: Dono de autoescola passa mal e morre em quarto de motel no PR

continua após publicidade

Não satisfeita com os estragos causados, ela acelerou ainda mais rápido e "acertou" o estabelecimento mais uma vez, causando mais danos ao estabelecimento. A dona do bar e outros dois clientes foram atropelados.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e a cabeleireira foi presa em flagrante por embriaguez ao volante. O teste do bafômetro indicou 1,17 ml/L. As informações são do portal RicMais.

Siga o TNOnline no Google News