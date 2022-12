Cabeça ‘sumida’ de homem decapitado é encontrada 39 dias depois no PR

Da Redação

A cabeça de um homem que foi decapitado em novembro finalmente foi encontrada nesta quarta-feira (21), por um produtor rural de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná. A cabeça estava em uma propriedade da localidade de Alto Santa Lúcia.

Segundo o delegado Rômulo Ventrella, o corpo de Orlei Vargas, de 46 anos, foi encontrado por um amigo seu próximo ao imóvel da vítima, no dia 13 de novembro. Já nesta quarta, o produtor rural encontrou partes da calota do crânio e da arcada dentária, acreditando que era da vítima encontrada no mês passado.

Equipes da polícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.

Ainda de acordo com o delegado, Orlei foi assassinado com uma facada no peito e teve a cabeça arrancada. O suspeito de cometer o crime se entregou à polícia três dias após o ocorrido, porém alegou que não teria feito a retirada da cabeça da vítima.

