Buscas por vítimas no deslizamento da BR-376 são encerradas

Da Redação

Com a finalização das buscas, o acidente totaliza até então um total de 14 pessoas atingidas

Após quatro longos dias de trabalho na área do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, o Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos de busca por vítimas ou veículos soterrados. A informação foi confirmada pelo Gabinete de Crise do Governo do Estado, no fim da tarde desta sexta-feira (02).

Conforme boletim do Estado, equipes de resgate conseguiram acessar todas as áreas do acidente onde existia a possibilidade de vítimas ou veículos serem encontrados. Cães e homens participaram das buscas.

Ainda segundo o Governo paranaense, uma equipe da corporação continuará no local para trabalhos preventivos, bem como equipes da concessionária Arteris Litoral Sul, que realiza a retirada de materiais da pista e obras de recuperação. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também permanecerá no local.

Com a finalização das buscas, o acidente totaliza até então um total de 14 pessoas atingidas - duas morreram, seis foram resgatadas com vida e outras seis conseguiram se salvar sem precisar de atendimento.





Fonte: Informações do g1.

